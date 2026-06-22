Le 15 juin 2026, Washington et Téhéran ont annoncé un accord de paix visant à rouvrir le détroit d’Ormuz. « Let the oil flow ! » (Que le pétrole coule à flots !), a lancé Donald Trump, faisant aussitôt décrocher le prix du baril de pétrole de plus de 4 %. Cette annonce ne signifie pas pour autant un retour à la normale pour les flux mondiaux, et les véritables sujets de discorde ont été renvoyés à soixante jours de négociation. Selon les experts du secteur, il faudra des mois pour espérer revenir à la circulation maritime d’avant-guerre. D’autant que plus de 40 installations énergétiques ont été gravement endommagées, plaçant plusieurs producteurs en situation de force majeure. La crise d'Ormuz a déjà bouleversé les équilibres du marché pétrolier mondial, mais l'Europe n'en a sans doute pas encore subi les conséquences les plus lourdes.
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