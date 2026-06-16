Le PIB mondial a plus que doublé ces deux dernières décennies. Cette performance masque une réalité sociale et environnementale alarmante : la destruction des systèmes vitaux de la planète s'accélère tandis que les besoins de base de milliards d'individus restent insatisfaits. Face à l'obsession d’une croissance qui ne profite pas à tous, le modèle du Donut, théorisé par l’économiste Kate Raworth, émerge comme une boussole plus efficace pour mesurer le bien-être des individus. Ce cadre propose de piloter nos sociétés non plus vers l'expansion infinie, mais vers un espace sûr et juste, capable de garantir la dignité humaine sans franchir les limites planétaires.
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