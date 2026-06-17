Le 24 mars 1976, les militaires argentins renversent le gouvernement d'Isabel Perón. On sait que la dictature qui s'ensuit fait disparaître jusqu'à trente mille personnes, mais non qu'elle a multiplié par six sa dette extérieure – de 7,8 à 45 milliards de dollars entre 1975 et 1983 – avec le concours actif de grandes banques commerciales européennes. Le début d'un engrenage financier sans fin, qui explique même, cinquante ans plus tard, l’arrivée au pouvoir de Javier Milei, qui en est l'héritier idéologique.
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