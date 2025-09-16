L’Asie du Sud-Est fait rarement les gros titres de l’actualité occidentale. Si les récentes escarmouches entre la Thaïlande et le Cambodge rencontrent davantage d’écho que leur précédent conflit en 2011, c’est parce que le président américain se vante d’y avoir brillamment joué son rôle d’expert du fameux « art de la négociation ». La réalité n’est toutefois pas si simple.
